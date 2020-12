Inde: des métaux lourds retrouvés dans le sang de patients atteints d’une maladie mystérieuse

Des centaines de patients ont été atteints d'une maladie mystérieuse dans l'Andhra Pradesh, le 6 décembre 2020. Ici, le ministre local de la santé Alla Nani visite ces patients. © Public Relation Department Governement of Andhra Pradesh, AFP

Alors qu’une maladie inconnue a causé la mort d’une personne et l’hospitalisation de 500 autres dans le sud de l’Inde depuis samedi, les autorités ont annoncé, mardi 8 décembre, avoir trouvé son origine possible : cela serait dû aux pesticides rejetés dans les canaux environnants qui auraient contaminé l’eau courante de la zone, et intoxiqué des milliers de personnes.