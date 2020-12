L'altitude de l'Everest revue à la hausse: la Chine en pleine «diplomatie des sommets»

Les Népalais craignaient que le tremblement de terre de 2015 n’ait contribué à raboter son altitude. Finalement, le mont Everest a même grandi. Le « toit du monde » culmine désormais à 8 848,86 mètres selon de nouvelles mesures effectuées par la Chine et le Népal. Katmandou et Pékin ont publié leurs résultats ensemble, après des années de fâcheries. Un événement considéré comme une victoire diplomatique à Pékin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le présentateur vedette de la télévision centrale de Chine prononce plus de fois le nom du président chinois que celui du sommet. C’est bien là le signe de l’importance accordé à l’événement par Pékin. Conférence de presse commune et réconciliation avec Katmandou : après avoir refait les calculs pendant des années, le « toit du monde » est donc perché à 8 848,86 mètres précisément, affirment aujourd’hui en chœur Chinois et Népalais.

Pour Xi Jinping, le Qomolangma, la « déesse mère des vents », comme disent les Tibétains, est de nouveau « le sommet de l’amitié entre la Chine et le Népal ». Le numéro un chinois s’est félicité de cette annonce qui intervient à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays voisins, ne manquant pas de promettre des jours radieux aux « Routes de la Soie Trans-Himalaya ».

Crise diplomatique avec le Népal en 2005

La taille compte en matière de géopolitique des sommets. La dernière expédition des topographes chinois a été suivie, semaine après semaine, presque autant que l’aventure spatiale ici en Chine. Même chose pour l’expédition menée coté népalais. Le besoin certainement de prendre de la hauteur après la crise sanitaire, mais surtout de se rapprocher des voisins et de renouer des alliances dans la région.

En 2005, Pékin avait estimé que l’Everest mesurait 4 mètres de moins que l’altitude inscrite dans la plupart des manuels scolaires. Ce qui avait provoqué une crise diplomatique avec le Népal qui taxe les expéditions sur la plus haute montagne du monde si l’on tient compte des calculs effectués depuis le niveau de la mer.

Aujourd’hui, la face est sauve, la différence viendrait de l’épaisse couche de neige recouvrant le sommet, que les Chinois ont finalement accepté de prendre en compte. Cette diplomatie nouvelle des arpenteurs intervient aussi dans le contexte de relations tendues entre Pékin et New Delhi. L’Everest a gagné 86 centimètres sur la mesure constatée il y a 65 ans (en 1954) par des géomètres indiens, qui n’étaient pas grimpé au sommet, se contentant à l’époque d’une observation et de calculs réalisés au niveau du sol.

