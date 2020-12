Nouvelle-Calédonie: malgré les violences, Vale annonce la vente controversée de son usine de nickel

L'usine de nickel de Goro dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, vendue le 9 décembre 2020 par le Brésilien Vale. AFP - FRED PAYET

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le groupe brésilien Vale a annoncé ce mercredi 9 décembre la vente de son usine de nickel en Nouvelle-Calédonie à un consortium calédonien et international, incluant le géant suisse des matières premières Trafigura. Cette vente suscite dans le territoire français une forte hostilité des indépendantistes et des autorités kanak. L'annonce intervient après plusieurs jours de barrages, de blocages et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les violences sont encore montées d'un cran ce mercredi avec l'incendie d'une station-service et de nouveaux barrages.