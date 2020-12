Commerce et finance: Londres signe un accord de libre-échange avec Singapour

Alors que les perspectives d’un accord entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni sur le Brexit deviennent de plus en plus incertaines, à plus de 10 000 km de Londres, la ministre britannique du Commerce international, Liz Truss, signait un accord de libre-échange avec son homologue singapourien Chan Chun Sing. Une façon pour le Royaume-Uni de bénéficier des mêmes facilités de libre-échange avec cette place boursière que les 27 États membres de l’UE.