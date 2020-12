La Chine censure le compte-rendu du coup de fil entre Emmanuel Macron et Xi Jinping

Les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping, lors d'une cérémonie le 6 novembre 2019, à Pékin. © Nicolas Asfouri, Reuters

Cinq ans après l’accord de Paris sur le climat, les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping ont échangé mercredi 9 décembre sur les moyens de faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique,sur la coopération contre le Covid-19 et du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres. S’ils ont aussi abordé la situation des droits de l’homme à Hong Kong ou au Xinjiang, cette partie du compte-rendu français a été immédiatement censurée en Chine.