Inde: bon élève sur le climat, le pays est menacé par une urbanisation galopante

L’Inde serait sur le point de respecter l’essentiel de ses engagements pris à la COP21. Il faut dire que le pays, peu industrialisé et encore en majorité rural, a moins d’efforts à fournir que les autres grandes économies occidentales. Le défi sera d’ailleurs maintenant de gérer son urbanisation pour ne pas devenir un futur grand pollueur.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Les autorités indiennes se félicitent déjà : deux de leurs trois engagements pris lors de la COP21 sont sur le point d’être respectés avant la date de 2030.

L’Inde doit d’abord porter à 40% la part des renouvelables dans son mix énergétique, nous en sommes à 37%, grâce à une croissance impressionnante du solaire. Le pays promet aussi de réduire de 33 % à 35% l’intensité de ses émissions par point de PIB. Ceci par rapport à 2005. Une réduction relative, donc, qui devrait être atteinte.

Urbanisation rapide du pays

Par contre, New Delhi devrait manquer son objectif de préservation des forêts. Des forêts qui sont essentielles pour capturer le CO2. La coupe de ces arbres est en partie causée par l’urbanisation rapide de ce pays. Et cela est un signe inquiétant: plus de la moitié des Indiens vivent à la campagne aujourd’hui, et leur urbanisation devrait entraîner des besoins énergétiques importants.

Or l’essentiel de l’électricité est toujours produite à base de charbon, dont la consommation devrait alors exploser. Donc de manière absolue, l’Inde devrait doubler ses émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030.

►À lire aussi : Climat: cinq ans après l’Accord de Paris, les résultats se font attendre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne