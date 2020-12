Inde: l'agence ANI relaie propagande et fausses informations en faveur du gouvernement

Travailleur dans un centre de distribution de journaux et de magazines, à New Delhi, en Inde, en mai 2007. AP - GURINDER OSAN

Cette semaine, une enquête menée par l’ONG Disinfo Lab a révélé un énorme système de propagande et de fausses informations en faveur du gouvernement indien. Des fausses ONG, de faux médias sont créés pour faire valoir les vues de New Delhi devant les organisations internationales européennes et l’ONU, tout en dénigrant ses ennemis pakistanais et chinois. L’un des relais de cette propagande est la plus grande agence de presse indienne, ANI.