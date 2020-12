Covid-19: la troisième vague épidémique bien ancrée dans le pays

Ce dimanche 13 décembre, la Corée du Sud a fait état de 1 030 nouveaux cas de coronavirus. Ce triste record illustre les difficultés de Séoul à contenir sa troisième vague épidémique.

Publicité Lire la suite

En Corée du Sud, le regain épidémique à Séoul et dans sa région a surpris le pays ces dernières semaines, et contraint le président Moon Jae-in à présenter ses excuses, dans un message sur Facebook, au sujet des difficultés rencontrées par son gouvernement face à cette nouvelle vague de coronavirus. Le pays avait pourtant longtemps été érigé en modèle de gestion de la crise sanitaire, et ce à la faveur d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des personnes entrées en contact avec les malades, mais aussi d'un grand respect des consignes de distanciation sociale.

Une situation « très grave »

Le 12 décembre, Moon Jae-in a parlé d'une situation « très grave », alors que la Corée du Sud annonçait 950 nouvelles infections, ce qui était déjà un record depuis le début de la pandémie. Un jour plus tard, les autorités ont fait état de 1 002 nouveaux cas de transmission locale, et de 28 nouveaux cas importés. Près de 800 des nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Séoul, qui abrite la moitié de la population du pays.

La hausse observée ce week-end intervient après une série de journées où le nombre de nouveaux cas oscillait entre 500 et 600, et en dépit d'un durcissement des restrictions ordonné cette semaine dans la zone de la capitale. Les événements, notamment sportifs, ne peuvent accueillir plus de 50 personnes ou spectateurs, les cafés ne peuvent servir que des boissons à emporter, et les restaurants doivent fermer à 21h.

« tracer, tester, traiter »

La Corée du sud avait en début d'année été l'un des pays les premiers touchés par la pandémie née en Chine. Mais elle en était quasiment venue à bout avec son système de « tracer, tester, traiter », sans jamais avoir à imposer les confinements brutaux de l'Europe ou d'autres régions du monde.

(avec AFP)

► À lire aussi : Covid-19: en Corée du Sud, une troisième vague plus difficile à contrôler

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne