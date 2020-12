Inde: saccage dans une usine d'Iphones

Un garde de sécurité à l'entrée de l'usine du fabricant taïwanais Wistron à Narsapura, près de Bangalore. Manjunath Kiran AFP

Une révolte violente d’ouvriers d’une usine d’Iphones a éclaté samedi matin dans le sud de l’Inde. Ils étaient employés par le fabricant taïwanais Wistron et ils étaient en colère, car ils affirment qu’ils étaient sous-payés et que leurs heures supplémentaires n’étaient pas rétribuées. Plus de 120 d’entre eux ont été arrêtés après avoir sacagé une partie des bureaux.