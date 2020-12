Chine: les plateformes d’achats communautaires se multiplient

En Chine, les particuliers se réunissent pour acheter moins cher et de meilleure qualité. Le phénomène commence désormais à faire peur aux supermarchés.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant en Chine,

La dernière trouvaille marche bien par quartiers. On se réunit entre voisins sur la messagerie WeChat, on trouve que les choux, un légume d’hiver, sont chers en ce moment par exemple, un groupe est créé : « Choux supers » ou « Choux moins chers ». Un « leader », une personne du groupe va faire les courses en gros, un peu sur le mode des centrales d’achats des supermarchés, en plus petits évidement.

« Guerre des prix… »

Le phénomène a pris une telle ampleur que les fournisseurs et les détaillants ripostent, ils craignent une « guerre des prix » parce qu’ils reçoivent des appel des supermarchés justement qui se plaignent de ne plus pouvoir rivaliser.

Au début, c’était des groupes d’achats communautaires entre résidents d’un même quartier, mais le modèle a été développé de façon quasi industriel par des plateformes en quelque sorte filiales des géants du e-commerce. On en compte cinq principaux Jingdong, Ali Group, Pinduoduo ou Meituan qui ont leurs plateformes d’achats groupés. Ce marché devrait atteindre 1,2 milliard de yuans d’achats en 2022, 18 % du commerce de détails chinois informe le magazine Caixin. Plusieurs fournisseurs de céréales, d’huile ou de légumes ont donc essayé ces derniers jours d’empêcher les grossistes de prendre des commandes auprès de ces groupes d’achats groupés en ligne.

Produits de qualité…

Bien manger et à bon prix, c’est aussi l’argument de l’achat en communauté. Récemment un groupe d’achats communautaires pour résidents étrangers s’est même créé. La plateforme est basée à Shanghai, on peut y commander du fromage livré depuis une ferme située à 1 000 kilomètres. C’est aussi ce besoin de produits frais qui a fait exploser le modèle, renforcé par les mois de confinements en Chine. Les confinés notamment dans la province du Hubei étaient ravitaillés par leurs comités de quartier. Il a fallu s’organiser pour trouver des produits de qualité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne