Hong Kong: la répression politique par les tribunaux continue

Le militant hongkongais pro-démocratie Leung Kwok-hung dit «Long Hair» lors d'un rassemblement de protestation devant le bureau de liaison du gouvernement de Pékin à Hong Kong, le 1er octobre 2020. AP - Kin Cheung

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Aujourd’hui huit militants pro-démocratie, parmi lesquels l’ancien député pro démocratie, “Long Hair”, doivent se présenter à la cour pour avoir manifesté contre la loi de sécurité nationale, cette nouvelle loi imposée par Pékin à Hong Kong dans le but de remettre l’ancienne colonie britannique au pas. Plus de dix mille personnes ont été interpellées au cours des mois de chaos de 2019 et les sentences tombent à présent régulièrement.