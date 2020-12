Covid-19: en Chine, une campagne vaccination de masse avant le Nouvel An lunaire

En Chine, 50 millions de Chinois devraient recevoir le vaccin contre le Covid-19 avant les vacances du Nouvel An lunaire en février prochain.

Premier pays touché par la pandémie, la Chine où le coronavirus est sous contrôle s’apprête à lancer une campagne de vaccination de masse. 50 millions de Chinois devraient recevoir le vaccin contre le Covid-19 avant les vacances du Nouvel An lunaire en février prochain.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

De la musique et des vidéos courtes sur Tik Tok, les autorités sanitaires du Sichuan entendent toucher l’ensemble de la population, y compris les plus jeunes. C’est le cas notamment sur le compte TikTok du média officiel China News Journal.

Un moyen donc de toucher l’ensemble de la population dans ce qui ressemble à une campagne de vaccination à marche forcée d’ici au 5 février, mais qui en réalité ne concerne que les personnes « hautement prioritaires ».

L'attente du feu vert des autorités de santé

En tout, 118 000 doses de vaccins Covid-19 sont arrivées dans le Sichuan, cette grande province de l’ouest de la Chine, selon les médias officiels. D’autres régions sont concernées, notamment le Heilongjiang au nord-est du pays.

« Nous sommes en train d’évaluer le nombre de personnes qui souhaitent être vaccinées. Le vaccin n’est pas encore arrivé. La campagne de vaccination est réservée aux résidents locaux. Nous recensons les volontaires et nous commencerons les injections quand les autorités de santé nous donneront le feu vert », précise la Commission de la santé du comté de Tangyuan, près de la frontière avec la Russie.

En attendant le feu vert, les responsables des centres de prévention et de contrôle des maladies ont reçu des formations en visioconférence ces derniers jours. Pékin prévoit de distribuer 100 millions de doses des vaccins Sinopharm et Sinovac, selon un spécialiste de la santé cité par le South China Morning Post, soit 50 millions de vaccinés avant Chunjie, les vacances familiales du Nouvel An lunaire.

