La Thaïlande craint une vague de Covid-19 après la découverte d’un cluster près de Bangkok

Après la découverte d'un cluster de Covid-19, le plus grand marché de fruits de mer de Thaïlande a été fermé et ses travailleurs migrants ont été confinés, à Samut Sakhon, le 20 décembre 2020. REUTERS - Athit Perawongmetha

Texte par : RFI 2 mn

La découverte dimanche 20 décembre de près de 700 nouveaux cas de coronavirus en une journée dans le plus grand marché de produits de la mer de Thaïlande crée la panique et fait craindre un reconfinement de la capitale Bangkok. En conséquence, plus de 10 000 personnes vont être testées, ont annoncé les autorités.