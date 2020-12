A partir d’octobre 2021, il faudra une ordonnance médicale pour vapoter en Australie

Le gouvernement australien a annoncé lundi 21 décembre qu’à partir du mois d’octobre 2021, il faudra une ordonnance médicale pour acheter de la nicotine liquide pour les cigarettes électroniques. La décision est critiquée par les vapoteurs, mais aussi par les médecins, qui estiment que vapoter est certes nocif, mais infiniment moins que les cigarettes.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Il faut compter 20 à 25 euros pour un paquet de cigarettes, en Australie. Les cigarettes électroniques se font de plus en plus nombreuses. Mais cela ne va peut-être pas durer. Le ministère de la Santé veut rendre la vente de nicotine liquide possible uniquement sur prescription médicale. Le but est d'empêcher les jeunes d’y avoir accès car la cigarette électronique serait une passerelle vers la cigarette classique, selon les autorités.

Chantelle, qui a arrêté de fumer grâce au vapotage, n’y croit pas et désapprouve complètement cette décision. « Je pense que c’est ridicule ! déclare-t-elle. Bien sûr, il faut que ce soit régulé, mais ça devrait rester facile d’accès, car c’est moins nocif que les cigarettes, à mon avis. »

Le nombre de fumeurs ne diminue plus

Son avis est partagé par une partie de la communauté médicale. Comme le docteur Joe Kosterich, qui est également président d’une association qui aide les fumeurs à arrêter. Selon lui, « le gouvernement britannique a démontré que vapoter est 95 % moins nocif que fumer. Mettre des barrières devant des gens qui veulent arrêter de fumer grâce au vapotage n’a aucun sens. Au contraire, cela pourrait pousser certaines personnes à se remettre à fumer ».

Le nombre de fumeurs ne diminue plus en Australie depuis dix ans. Il est toutefois très bas : 13 à 14 % de la population fume, soit deux fois moins qu’en France. Environ 500 000 personnes sont adeptes du vapotage en Australie, selon les chiffres officiels, un nombre important étant donné que, pour avoir de la nicotine liquide, il faut l’importer. Sa vente y est en effet interdite.

