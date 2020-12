Nouvelle souche du Covid-19 : l'Inde suspend ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni

Aucun vol en provenance du Royaume-Uni n'arrive plus à l'aéroport international Indira Gandhi, à New Delhi en Inde, après la suspension de la liaison aérienne entre les deux pays. REUTERS - ANUSHREE FADNAVIS

Plus aucun vol n’opère entre le Royaume-Uni et l’Inde depuis ce mercredi 23 décembre et pour au moins une semaine afin d’empêcher la propagation de la nouvelle variante de l’épidémie de Covid-19 dans le pays. Des mesures ont été déployées pour tester les passagers récemment arrivés d’Angleterre.