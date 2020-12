Corée du Sud: malgré les restrictions sanitaires, un record de contaminations au Covid-19

C’est un cadeau de Noël dont les autorités sud-coréennes se seraient bien passé. Le pays a connu ce vendredi un nouveau record d’infections quotidiennes avec 1 241 nouveaux cas. La vague épidémique qui a débuté mi-novembre ne s’affaiblit pas malgré les restrictions sanitaires.

Les rassemblements des fêtes de fin d’années inquiètent particulièrement le gouvernement qui a pris des mesures afin de ne pas renforcer la propagation du virus.

Avec l'interdiction des rassemblements privés de plus de cinq personnes dans tout le pays et quatre clients maximum dans les restaurants, entrée en vigueur 23 décembre, il s'agit des mesures les plus lourdes que le gouvernement sud-coréen ait prises depuis le début de l’épidémie.

Elles ciblent particulièrement les rassemblements festifs de cette fin d’année mais aussi les activités touristiques les stations de skis par exemple ont dû fermer. Certaines églises elles ont pu célébrer Noël, mais en configuration réduite, avec une quinzaine de personnes, et en diffusant les messes en ligne.

Coopération de la population

Les autorités misent toujours officiellement sur la coopération de la population à l’effort de lutte sanitaire, en recommandant fortement que chacun reste chez soi. Pour autant le Premier ministre Chung Sye Kyun a appelé à une réponse ferme face au non-respect de certaines mesures comme les fermetures de restaurants à partir de 21 heures.

Les amendes pour non-respect des nouvelles restrictions sanitaires qui dureront jusqu’au 3 janvier peuvent s’élever jusqu’à 2 200 €. Difficile de savoir si ces mesures auront un effet contre l’épidémie qui s’est propagé à tout le pays, mais qui reste localisé. 70% des nouvelles infections sont concentrés dans la région métropolitaine de la capitale.

