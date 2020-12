Australie: le prix du homard en chute libre sur fond de guerre commerciale avec la Chine

Audio 01:09

Le cours du homard australien est en chute libre. Universal Images Group via Getty - Eye Ubiquitous

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Cette année pour les fêtes, il n’y a jamais eu autant de homard servi à table en Australie. Habituellement, plus de 90% de la production locale est exportée, presque en totalité vers la Chine. Sauf que la Chine a décidé il y a quelques semaines d’interdire l’importation de homard australien. Résultat : les stocks s’accumulent, et les prix s’effondrent, pour le plus grand plaisir des consommateurs australiens.