En Corée du Sud, la délation des manquements aux règles sanitaires est récompensée

En Corée du Sud, le gouvernement offre aux citoyens la possibilité de dénoncer les comportements qui ne respectent pas les règles sanitaires. Au pays du matin calme, la délation est même récompensée, certaines villes iront jusqu’à offrir 1 million de wons, soit environ 750 euros, aux meilleurs d’entre eux.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Séoul,

Le système de délation récompensée existait déjà avant le Covid-19 en Corée du Sud. Cela fait environ vingt ans qu’une liste de plus de 300 infractions peut être rapportée aux autorités en échange d’argent. Photos à l’appui, cette délation peut rapporter assez gros pour que certains en vivent : on les appelle les « paparazzis ». Il s'agit d'une pratique relativement populaire. En 2019, on dénombre 1,8 million rapports de délation ou « rapports de sécurité », comme les appellent les autorités.

►À écouter aussi: Corée du Sud, le traçage des malades du Covid-19

Depuis l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a lancé une plateforme et une application mobile dédiée spécifiquement aux infractions aux règles sanitaires. Pour les dénoncer, rien de plus simple, il suffit d’aller sur un site Internet et de choisir la nature de l’infraction : rupture de la quatorzaine obligatoire après d’un voyage à l’étranger, non-port du masque, ouverture d’un restaurant après 21h.

Il est ensuite possible de localiser précisément le lieu de l’infraction, et d’ajouter des photos ou des vidéos. Il faut également laisser ses coordonnées pour recevoir sa récompense. Et cela a son succès, puisque la hausse des cas depuis mi-novembre a été accompagnée par une hausse des dénonciations : de 8 071 en août, nous en étions à près de 16 000 le 23 décembre.

Atteinte à la vie privée

Évidemment, tous ne percevront pas de grandes sommes. Le ministère de l’Administration publique a décidé de récompenser une soixantaine d’excellents paparazzis avec environ 75 euros. Mais certaines villes ont décidé de faire monter les enchères, comme Daejeon, dans le centre du pays, qui a débloqué un budget de 12 200 euros pour l’occasion. Au total, 116 délateurs pourront percevoir jusqu’à 1 million de won, soit 750 euros, pour le meilleur d’entre eux. Selon le site de la ville, une personne aurait dénoncé jusqu’à 2 700 cas, afin de peut-être devenir celui qui aura le plus « efficacement aidé à contenir la propagation du Covid-19 ».

Les autres percevront entre 400 et 75 euros. Alors que jusqu’ici, les délations concernaient surtout le port du masque ou des règles de prévention non-respectées dans des transports en communs ou des restaurant, depuis le 23 décembre, les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits, mais les contours de la règle sont flous, ce qui n’empêche pas le nombre de délations d’augmenter. La soirée du Nouvel An qui débute en Corée offre une opportunité à ces dénonciateurs de chercher tout rassemblement afin d’obtenir peut-être une récompense.

Évidemment, ces dénonciateurs ne sont pas bien vus par une partie des Sud-Coréens. L’interdiction des réunions privées ou professionnelles à plus de quatre personnes peut être puni de 2 200 euros d’amendes pour les établissements qui les organisent. Une somme qui peut agacer si elle est entraînée par un rapport de délateur. Mais traditionnellement, ces derniers restent assez discrets, et sont critiqués récemment par de nombreux internautes, qui estiment que ces rapports qui se multiplient enfreignent le droit à la vie privée.

► À lire aussi : « Sauvez-nous » : le message de près de 800 prisonniers infectés par le Covid-19 à Séoul

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne