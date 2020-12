Inde : l'État de l'Assam va fermer 700 de ses écoles musulmanes

L'État de l'Assam a décidé de fermer ses 700 madrassas, écoles islamiques, d'ici au mois d'avril 2020. AFP - NOAH SEELAM

En Inde, l’État de l’Assam dirigé par le parti hindou BJP, a décidé de fermer toutes ses écoles islamiques, les madrassas, d’ici avril, au motif qu’elles seraient inutiles et non laïques. Pour l’opposition, c’est un coup de plus asséné envers les minorités musulmanes dans le pays.