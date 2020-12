Japon : Covid-19 et chutes de neige perturbent les festivités du Nouvel An

D'importantes chutes de neige, alliées à un nombre record de contaminations au Covid-19, perturbent les festivités de la nouvelle année au Japon. Ici, le château de Nagoya, le 31 décembre 2020. REUTERS - KYODO

Un record de contaminations au coronavirus à Tokyo et d'abondantes chutes de neige paralysant le reste de l'archipel perturbent les festivités du Nouvel An au Japon. Le premier ministre Yoshihide Suga avertit que l'état d'urgence pourrait s'avérer nécessaire dans la capitale japonaise face à une hausse des infections plus fortes que celles du printemps et de l'été.