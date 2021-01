La Bourse de New York va radier 3 sociétés chinoises, une «nouvelle guerre froide» selon Pékin

Le géant des télécoms China Mobile fait partie des trois firmes chinoises qui seront retirées de la cote à la bourse de New York le 11 janvier 2021. AP - Mark Schiefelbein

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après un décret signé par Donald Trump en novembre dernier, la bourse de New York a annoncé ce vendredi 1er janvier qu'elle allait retirer de la cote trois grosses sociétés chinoises du secteur des télécoms. China Mobile, China Telecommunications Corp et China Unicom se verront d'abord interdites de transaction à New York puis retirées de la cote le 11 janvier prochain. Ces sociétés sont soupçonnées par Washington de travailler pour le secteur chinois de la défense, et d'utiliser pour cela l'argent des Américains.