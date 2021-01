Inde: des réseaux sociaux aux théâtres, les humoristes menacés par les extrémistes

Vue générale de la ville de Bombay. Punit PARANJPE / AFP

Texte par : Côme Bastin Suivre 4 mn

La comédie passe de plus en plus mal aux yeux des extrémistes et du pouvoir nationaliste hindou. Notamment les artistes de stand-up, qui ont conquis la jeunesse libérale du pays en quelques années. Par l’humour, ils questionnent la religion, la société, la politique, mais ils sont de plus en plus menacés.