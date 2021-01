Covid-19: une mission de l'OMS en route vers la Chine, sans le feu vert de Pékin

L'OMS envoie une équipe à Wuhan pour tenter de comprendre les origines du Covid-19. Mais Pékin tarde à donner son feu vert aux experts. À Genève, l'OMS, parfois accusée de complaisance à l'égard de la Chine, hausse le ton.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

C'est ce qui s'appelle un faux départ. Alors que des médias annonçaient l'arrivée imminente d'une dizaine d'experts de l'Organisation mondiale de la santé en Chine, le patron de l'agence a rectifié en personne l'information.

Malgré des mois de préparation et de négociation avec les autorités chinoises, celles-ci n'ont pas encore délivré toutes les autorisations nécessaires, a expliqué Tedros Ghebreyesus.

Dans une rare critique à l'endroit de Pékin, il a fait part de son agacement. « Je suis très déçu. D'autant plus que deux personnes sont déjà parties. Et que les autres membres de l'équipe se sont retrouvés bloqués à la dernière minute. J'ai été en contact avec les autorités chinoises, et j'ai été très clair sur le fait que l'OMS considère cette mission prioritaire », a déclaré le chef de l'OMS.

L'OMS assure qu'il s'agit d'un problème administratif qui devrait être rapidement résolu. Reste que l'affaire est embarrassante pour l'organisation, qui a toujours ménagé Pékin depuis le début de la pandémie.

Pékin pourrait bien faire traîner l'arrivée des experts pour des raisons plus politiques que scientifiques en faisant démarrer la mission de l'OMS après le départ de Donald Trump de la Maison Blanche. Et ce alors que des doutes subsistent sur la possibilité pour les experts de récolter des données déterminantes à Wuhan, plus d'un an après l'apparition du virus.

