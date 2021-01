Pétrolier sud-coréen saisi par l'Iran: les dessous de l’arraisonnement iranien

VIA REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Un pétrolier sud-coréen a été saisi le lundi 4 janvier dans les eaux du Golfe par les Gardiens de la révolution iranien. Dans un contexte de regain de tensions avec les États-Unis, Téhéran a affirmé que le navire aurait enfreint les lois sur « l’environnement marin ». Mais cette démarche viserait surtout à faire pression sur la Corée du Sud pour débloquer des fonds iraniens gelées par Séoul.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Le Hankuk Chemi, est le premier navire saisi par Téhéran depuis plus d’un an. Avec sa vingtaine de membres d’équipages et ses 7200 tonnes de produits chimiques pétroliers, le bateau a été accusé de pollution chimique par les Gardiens de la révolution. Des accusations, rejetées par l’opérateur du navire, alors que des vidéos diffusées ce mardi 5 janvier à la télévision coréenne montraient au moins cinq vedettes aborder le pétrolier en route pour les Émirats arabe unis.

Ce regain de tension dans la zone intervient alors que le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen, Choi Jong Kun, doit se rendre la semaine prochaine à Téhéran. L’Iran essaie de débloquer des milliards de dollars de fonds gelés par Séoul depuis fin 2019 en raison des sanctions américaines.

Un navire de guerre sud-coréen se trouve dans la zone stratégique du détroit d’Ormuz, où transite 70% des importations de pétrole du pays. Séoul opte pour la voie diplomatique, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’une délégation gouvernementale sera envoyée le plus tôt possible à Téhéran.

