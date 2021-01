Covid-19: la Chine toujours pas pressée d'accueillir les enquêteurs de l'OMS

Plus d'un an après l'apparition du nouveau coronavirus, une équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) était en route ce mardi 5 janvier pour la Chine afin d'enquêter sur l'origine de la pandémie mais ne disposait toujours pas de tous les visas nécessaires. Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est dit « très déçu » de cette nouvelle. D'autant « qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de visa », a déclaré ce mercredi le ministère des Affaires étrangères à Pékin, affirmant que les négociations se poursuivaient. Depuis le début, la Chine n’est pas enchantée à l’idée de recevoir des enquêteurs indépendants à Wuhan.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Dix-sept ans après la crise du SARS-CoV-1, le manque de transparence n’a pas disparu concernant la gestion des épidémies en Chine. Si les autorités sanitaires chinoises ont transmis l’essentiel des connaissances dont disposent les chercheurs du monde entier sur le nouveau coronavirus, son origine reste une question sensible.

Depuis de semaines, les médias d’État relaient les doutes des autorités et des experts locaux sur l’origine du virus et la thèse d’un virus potentiellement venu d’ailleurs. De plus en plus d’éléments laissent penser que l’épidémie pourrait être apparue dans de nombreux endroits dans le monde, affirmait il y a peu Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères.

Wuhan sous contrôle

La maîtrise du narratif sur l’histoire de la pandémie est un enjeu politique. Les médias officiels évitent d’employer le terme SARS-CoV-2 pour éviter de rappeler que la première flambée de pneumonie virale a démarré en Chine. Des journalistes citoyens ont été arrêtés, des lanceurs d’alerte censurés.

La venue d’une équipe d’experts de l’OMS n’est mentionnée dans aucun médias en mandarin. Et cette dernière sera sans nul doute ultra encadrée dans une ville de Wuhan sous contrôle, qui veut à tout prix éviter de nouveaux cas de contaminations rappelant ce qui s’est passé ici l’hiver dernier. À l’image du train venu de Pékin ce mercredi matin où les hôtesses portaient gants, double masque et lunette de protection pour accueillir les passagers.

► À lire aussi : Coronavirus en Chine: les contaminations à Wuhan dix fois supérieures au bilan officiel

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne