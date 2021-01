Pakistan: la communauté hazara crie sa colère après les assassinats de mineurs par l'EI

Depuis le 4 janvier, des centaines d'hazaras sont rassemblés à Quetta dans le sud-ouest du Pakistan, auprès des cercueils des dix hazaras chiites, selon un bilan officiel révisé à la baisse, qui ont été assassinés par le groupe État islamique dans la province du Balouchistan la veille. Les familles des victimes qui travaillaient dans une mine de charbon à 60 kilomètres de Quetta, refusent d’enterrer les corps tant que le Premier ministre Imran Khan ne fait pas le déplacement pour les entendre. Ils accusent les autorités de ne pas les protéger en raison de leur appartenance ethnique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Le thermomètre affiche -6 degrés à Quetta. Cela ne décourage pas les familles de victimes hazaras soutenues par des centaines de membres de leur communauté à poursuivre leur sit-in. Ils sont rassemblés depuis cinq jours sur la Western Bypass, une route de la capitale provinciale du Balouchistan. La foule entoure les cercueils des victimes recouverts de draps blancs. Certaines familles endeuillées ont perdu plusieurs de leurs proches.

Colère

Elles refusent de les enterrer tant que le Premier ministre Imran Khan ne se rend pas à leur sit-in. Celui-ci a assuré hier qu’il ferait le déplacement mais que les funérailles des mineurs devaient avoir lieu le plus vite possible. La communauté hazara au Pakistan crie sa colère pour cette nouvelle attaque à leur encontre.

Longue liste

Elle est la dernière d'une longue liste visant systématiquement la minorité chiite dans la très instable province du sud-ouest du pays frontalier de l’Iran et qui considérée la plus pauvre du Pakistan. En avril dernier au moins vingt personnes ont été tuées et quarante autres blessées dans l'explosion d'une bombe au coeur d'un marché de Quetta. La moitié des victimes appartenaient à la communauté hazara. Un groupe extrémiste sunnite avait revendiqué l’attentat.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne