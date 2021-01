Corée du Sud: Tokyo condamné pour esclavage sexuel durant la Seconde Guerre mondiale

C’est un jugement lourd à l'impact diplomatique retentissant. Ce vendredi 8 janvier, un tribunal sud-coréen a jugé que Tokyo devait dédommager les victimes d’esclavage sexuel durant la Seconde Guerre Mondiale. C’est la première fois qu’une telle sanction est prononcée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

C’est une décision sans précédent, qui a un goût de victoire, pour les douze femmes qui avaient demandé réparation à Tokyo. Le tribunal du district de Séoul a décidé que le gouvernement japonais devait indemniser chaque victime à hauteur de 100 millions de wons, soit presque 75 000 euros.

C’est le premier dossier civil, sur le sujet très sensible de celles qui sont appelé des « femmes de réconfort », et qui étaient les esclaves sexuelles de l’armée japonaise. La question des dédommagements et de la reconnaissance de la part de Tokyo de ce crime de guerre, qui auraient concernée jusqu’à 200 000 victimes divise les deux voisins.

Tokyo ne reconnaît pas la légitimité du tribunal

Si les pays sont officiellement alliés face à la menace nucléaire nord-coréenne, Tokyo nie sa responsabilité dans ses abus commis en temps de guerre et refuse de reconnaître la légitimité du tribunal. Le gouvernement japonais considère qu’un État ne peut être jugé par un tribunal étranger. Au contraire, les victimes jugent que cela ne peut s’appliquer aux crimes de guerre, ou contre l’humanité.

Cette décision, a déjà provoqué la réaction du secrétaire général du cabinet japonais, qui a qualifié le verdict d’inacceptable, demandant à Séoul une réponse appropriée. Le même tribunal aura un jugement à donner la semaine prochaine sur un cas similaire concernant cette fois, vingt femmes.

►À écouter aussi : Grand reportage - Corée du Sud : le dernier combat des esclaves sexuelles de l’armée impériale japonaise

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne