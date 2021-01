Présidentielle au Kirghizistan: Sadyr Japarov, un revenant largement favori

Sadyr Japarov, Premier ministre du Kirghizistan et candidat à la présidentielle pendant sa campagne à Bichkek, ce vendredi 8 janvier 2021. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Élection présidentielle ce dimanche 10 janvier au Kirghizistan, cette petite République ex-soviétique habituée aux révoltes et au chaos politique. En octobre dernier, des soupçons de fraudes massives avaient déclenché une crise politique et des heurts qui avaient fait un mort et des centaines de blessés. Deux révolutions, en 2005 et 2010, font de ce pays de l'Asie centrale le moins stable, mais le Kirghizstan est aussi connu pour être le plus démocratique. Une présidentielle donc ce dimanche, avec comme grand favori un ex-député et ex-prisonnier : Sadyr Japarov.