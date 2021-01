Hong Kong: Andrew Cheung succède à Geoffrey Ma à la tête de la Cour suprême

Ce 11 janvier 2021, Andrew Cheung le nouveau « juge en chef » a prêté serment en promettant de défendre la justice hongkongaise indépendante, alors que pour Pékin, la justice doit être au service du pouvoir.

En prêtant serment devant la cheffe de l’exécutif Carrie Lam, le nouveau juge qui préside la Cour suprême a pris cet engagement : garantir l’indépendance et l’impartialité de la justice hongkongaise. Une indépendance et une impartialité pourtant mises en cause par le camp pro-Pékin qui souhaite réformer le système juridique.

Un grand drapeau chinois

La liberté d’expression doit bien sûr être respectée, a souligné Andrew Cheung, mais : « toute tentative de mettre nos juges sous pression, de les menacer d’actes violents ou de publier leurs données personnelles serait aussi futile que répréhensible » a-t-il mis en garde - debout devant Carrie Lam, une Bible dans sa main droite, flanqué d’un grand drapeau chinois et d’un petit drapeau hongkongais.

Hong Kong plus divisée que jamais

Andrew Cheung succède à Geoffrey Ma à la tête de la Cour suprême, alors que Hong Kong est dans la tourmente, plus divisée que jamais entre le camp pro-Pékin qui s’attaque de plus en plus ouvertement aux droits des Hongkongais afin d’imposer la volonté de la Chine communiste - et le camp pro-démocratie qui souhaite, lui, sauvegarder le principe « un pays, deux systèmes » qui garantit à l’ex-colonie britannique des libertés inconnues en Chine continentale.

