Colère des agriculteurs en Inde: la Cour suprême suspend les lois décriées

Les agriculteurs indiens réclament l'abrogation des récentes réformes des marchés agricoles. REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI

En Inde, cela fait un mois et demi que des dizaines de milliers d’agriculteurs campent aux alentours de New Delhi pour demander le retrait de trois lois qui facilitent la privatisation de ce secteur. Face à ce blocage, la Cour suprême vient d’intervenir en suspendant ces trois lois et forme un comité qui devra examiner leur contenu.