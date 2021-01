Lee Luda, un service de chat sud-coréen, perd les pédales

En Corée du Sud, une I.A (intelligence artificielle) fait les gros titres pour avoir tenu des propos homophobes, sexistes et anti-handicapés. Ce « chatbot », un robot chargé de faire la conversation avec des Sud-Coréens sur internet. Mais le problème est que son algorithme est basé sur des milliards de discussions réelles entre couples.

De notre correspondant à Séoul,

Lee Luda, c’est son nom, a été conçue par l’entreprise Scatter Lab pour être une femme sud-coréenne de vingt ans. Elle discute avec des personnes se sentant seules.

Des conversations sexuelles inappropriées...

Pour développer l’algorithme, les créateurs se sont appuyés sur les données d’une application appelée Science of Love. En échange de quelques euros, elle permettait à des jeunes Sud-Coréens d’évaluer l’affection que leur portait leur partenaire, à travers les enregistrements de leurs discussions. Quelque 100 000 personnes l’ont téléchargée, ce qui a servi de base de données à Luda, qui a tout appris grâce à la méthode du deep learning, apprentissage profond en français, qui permet à l’intelligence artificielle de se développer sans aide humaine. Les internautes peuvent ensuite échanger avec l’algorithme sur Messenger une pratique assez commune en Corée du Sud. Le pari était plutôt réussi car Lee Luda était très réaliste, mais les utilisateurs ont reçu des messages à caractère sexuels et puis d’autres expliquant que les handicapés devaient se suicider, que les femmes étaient agressives lorsqu’elles avaient leurs règles ou bien que les lesbiennes étaient dégoûtantes.

...et discriminatoires

Ce n’est pas la première fois qu’une intelligence artificielle tiens des propos discriminatoires, mais auparavant, c’était les utilisateurs qui lui avaient appris consciemment à être homophobe ou raciste. Ce qui n’est pas le cas de Lee Luda, dont l’algorithme repose sur les conversations précédentes, un révélateur des discriminations latentes dans la société sud-coréenne.

Protection des données

Cela soulève énormément de questions, notamment sur l’utilisation des données personnelles. En effet, le consentement des utilisateurs de l’application Science of Love n’a pas été clairement demandé. Il était seulement inscrit, que leurs discussions pourraient permettre de développer d’autres services, sans plus de précision. Et ce qui est assez effrayant, c’est que le chatbot a conservé des données précises sur les couples. Par exemple lorsqu’un utilisateur demandait l’adresse ou le compte en banque de son ou sa partenaire, Lee Luda était capable de répondre très précisément. Pire encore, l’objectif même de l’entreprise aurait été de créer des discussions visant à satisfaire sexuellement les internautes à travers les discussions. Face aux feux des critiques, Scatter Lab a stoppé son service et permis aux utilisateurs de Science of Love de supprimer leurs données, qui seront retirées selon l’entreprise de l’algorithme.

Mais l’entreprise reste très positive sur les capacités de l’intelligence artificielle de devenir sociale. Le directeur de Scatter Lab a affirmé que d’ici cinq ans, elle serait efficace et permettrait d’aider les personne seules et isolées à se sentir accompagner. Vu les propos tenus par Lee Luda, il reste encore du travail avant d’atteindre cet objectif.

