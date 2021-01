Corée du Sud: la peine de 20 ans de prison contre l'ex-présidente Park confirmée

L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye lors d'une audience au Tribunal de Séoul, le 10 octobre 2017. AP - Ahn Young-joon

Vingt ans de prison ferme et 15 millions de dollars pour l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, destituée en 2017 à la suite du plus important scandale politique du pays. Près de quatre ans après avoir dû quitter la présidence suite à des faits de corruption et d’abus de pouvoir, le feuilleton judiciaire arrive enfin à son terme.