Coronavirus: l’Inde lance sa gigantesque campagne de vaccination

La vaccination a débuté ce samedi 16 janvier en Inde, comme ici à Bombay. REUTERS - FRANCIS MASCARENHAS

L’inde a lancé ce samedi 16 janvier sa gigantesque campagne de vaccination, l’une des plus grandes du monde, pour toute sa population de 1,3 milliards de personnes. L’objectif du gouvernement est déjà d’inoculer le vaccin aux habitants les plus vulnérables, soit 300 millions de personnes, dans les six premiers mois. Les premières semaines sont réservées aux 30 millions de médecins et infirmières exposés au Covid-19.