Séisme meurtrier en Indonésie: le bilan s'alourdit

En Indonésie, le bilan s'alourdit suite au séisme d'une magnitude de 6,2 qui a fait trembler la terre sur l'île de Célèbes en Indonésie. Ce dimanche 16 janvier, le bilan officiel s'élève à 60 morts. Une course contre la montre est en cours pour retrouver des victimes.

Combien de corps sont encore ensevelis sous les décombres ? Reste-t-il des survivants pris au piège ? Sur l’île de Célèbes, chaque minute compte pour retrouver les victimes du séisme qui a fait au moins 60 morts. Ce bilan pourrait encore s'alourdir.

Des milliers d’habitants ont perdu leurs maisons lorsque la terre a tremblé vendredi 15 janvier, à l’aube. Les survivants ont trouvé refuge sous des abris de fortune, souvent des tentes recouvertes de simples bâches, alors que les pluies de mousson s’abattent sur l’île. Les autorités se disent inquiètes d'une éventuelle flambée épidémique due au Covid-19 dans ces campements surpeuplés.

Vivres et équipements d’urgence arrivés par bateaux

Des vivres et des équipements d’urgence sont arrivés par avions et bateaux, mais la distribution peine à se mettre en place dans ces conditions météorologiques difficiles. Beaucoup disent manquer de nourriture et de couvertures.

La marine a dépêché un navire médical pour prendre en charge les victimes à Mamuju la capitale provinciale un hôpital a été détruit et les hôpitaux qui peuvent encore accueillir des patients sont débordés par l’afflux des blessés.

