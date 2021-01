Chine: le sauvetage de mineurs coincés dans une mine d’or tient en haleine le pays

10 janvier, 14:00



Une explosion s'est produite à la mine d'or de Wucalong à Qixia, Shandong, provoquant le piégeage de 22 travailleurs sous terre.



11 janvier, 20:05



La mine d'or de Wucalong a signalé la situation au bureau de gestion des urgences de Qixia.



17 janvier, 13:56



Le trou de forage n ° 3 passe. En frappant sur la tige de forage, j'ai entendu une réponse de bruits de fond de trou, avec 9 sons au maximum. On pense initialement qu'il y a des signes de vie.



17 janvier, 22:12



Le trou de forage n ° 3 a commencé à mettre des fournitures. Un plomb en plomb porte une corde de traction et l'abaisse lentement, avec une lampe de poche, une solution nutritive, un médicament, du papier et un stylo, etc.



17 janvier, 22:46



Quelqu'un a manifestement tiré sur le câble métallique lorsque les fournitures ont été terminées.



17 janvier, 23:20



Les sauveteurs ont lentement sorti le câble métallique et ont constaté que les travailleurs piégés dans le puits avaient enlevé toutes les fournitures, mis une note mettant à jour leur statut dans une bouteille en plastique, l'ont enveloppé en couches, puis l'ont attaché avec du ruban adhésif au câble métallique et l'ont envoyé vers le haut. Le ruban qui enveloppe la bouteille en plastique est très fortement enchevêtré, ce qui, selon les pompiers, montre que la force physique de la personne piégée est relativement bonne.



18 janvier, 05:03



Suite à l'ouverture du forage n ° 3 à 13 h 56, le 17, la pénétration du forage n ° 1 a été réalisée à 5 h 03 le 18, ouvrant un autre canal de sauvetage pour le sauvetage.



5:15, 18 janvier



Les sauveteurs ont commencé à tapoter la tige de forage. Après 15 minutes de prélèvement, à 17 h 30, aucune réponse du personnel de fond n'a été reçue.