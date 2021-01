Chine: des experts indépendants accusent Pékin d'avoir trop tardé à réagir face au coronavirus

«il est clair que des mesures de santé publique auraient pu être appliquées plus énergiquement par les autorités chinoises (sur la photo: Xi Jinping) locales et nationales en janvier» 2020, signale une expertise indépendante. REUTERS - TINGSHU WANG

Les autorités chinoises et l’OMS accusées d’avoir trop tarder à réagir suite à l’émergence du coronavirus, il y a un an. C’est un rapport d’un panel d’experts indépendants, dirigé par l’ancienne Première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l’ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sireaf, qui l’affirme. Des accusations qui risquent de déplaire à la Chine, alors qu’une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est à Wuhan pour mener une enquête sur l’origine de la pandémie de Covid-19.