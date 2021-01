Chine: un an après à Wuhan, une exposition revient sur le confinement

Audio 01:10

Scène de l'exposition « le peuple d’abord, la vie d’abord » sur l’épidémie de Covid-19 à Wuhan, le 20 janvier 2021. Dans cette mémoire collective et ces « héros ordinaires » validés par l’état chinois, ne figurent pas d’autres lanceurs d’alerte comme le docteur Ai Fen. © RFI/Stéphane Lagarde

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Il y a un an, la ville de Wuhan était confinée. 11 millions d’habitants et bientôt toute une province de 58 millions d’ames en quarantaine stricte. Ils n’avaient pas le droit de sortir de chez eux. Les Wuhanais étaient les premiers à subir la déferlante du Covid-19 et son lot de souffrance. Aujourd’hui, la Chine a presque mis l’épidémie sous contrôle. Les foyers sont isolés et les cas se comptent en centaines seulement. Mais à Wuhan, les cicatrices sont encore là. Depuis octobre, une vaste exposition revient sur le confinement et le vécu des habitants. Elle remporte un franc succès.