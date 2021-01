«El Chapo» asiatique, le narcotraficant présumé Tse Chi Lop, arrêté à Amsterdam

Le présumé baron de la drogue asiatique Tse Chi Lop a été interpellé par la police néerlandaise à l'aéroprt de Schiphol à Amsterdam, le 22 janvier 2021. AFP - REMKO DE WAAL

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est le dirigeant présumé d'un des plus grands cartels de la drogue en Asie et l'un des hommes les plus recherchés au monde. Le Canadien d'origine chinoise de 57 ans a été arrêté ce vendredi 22 janvier à Amsterdam par la police néerlandaise, à la demande de l'Australie, qui attend son extradition.