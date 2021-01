Inde: les agriculteurs investissent New Delhi et crient leur désespoir

Protestation d'agriculteurs, le 26 janvier, à New Delhi. REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des affrontements ont eu lieu, aujourd’hui mardi 26 janvier, dans le centre de New Delhi, et au moins une personne est morte lors des manifestations d’agriculteurs, montés sur leurs tracteurs. Des dizaines de milliers de cultivateurs campent aux alentours de la capitale pour réclamer le retrait de la réforme agraire adoptée par le Parlement indien il y a six mois. Trois lois qui imposent une plus grande libéralisation du secteur agricole, à la grande crainte des paysans de tout le pays.