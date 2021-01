Chine: un moine tibétain de 19 ans décède suite aux tortures subies en détention

Avec d’autres moines, Tenzin Nyima avait osé distribuer des dépliants réclamant l’indépendance du Tibet. AFP - MONEY SHARMA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Tenzin Nyima avait 19 ans et il était moine dans un monastère de la région tibétaine du Sichuan en Chine. Il est mort le 19 janvier. Human Rights Watch a enquêté et apporte la preuve que le jeune homme est décédé suite aux tortures et à la malnutrition en prison. Il avait été arrêté et accusé de séparatisme en novembre 2019. Six mois plus tard il est libéré, mais à nouveau été jeté en prison lorsqu'il partage son histoire sur les réseaux sociaux. Son cas en dit long sur la repression dont souffrent les Tibétains et d'autres minorités en Chine.