Inde: les heurts lors des manifestations risquent de nuire au mouvement des agriculteurs

Des agriculteurs manifestant à New Delhi, le 26 janvier, se couvrent le visage après des tirs de gaz lacrymogènes lors de heurts. AP - Altaf Qadri

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’énorme manifestation des agriculteurs menée mardi 26 janvier à New Delhi s'est terminée dans la violence. Des milliers de manifestants ont forcé les barrages de police et sont entrés jusqu’au coeur de la capitale, pour prendre d’assaut l’un des monuments les plus emblématiques de la ville.