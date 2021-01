Madagascar: après la tempête Éloïse, la côte Est de l'ïle panse ses plaies

Liane dans un champ de vanille détruite par les fortes intempéries causées par le système cyclonique Éloïse. © Sarah Tétaud / RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Il y a une semaine, la forte tempête tropicale Éloïse s’abattait sur la côte Est de Madagascar. Huit jours après, les autorités ont pu établir un bilan précis des dégâts causés par les forts vents et pluies qui ont touché la partie nord de l’île et des zones particulièrement enclavées. Des dégâts mineurs, sans commune mesure avec ceux enregistrés en 2017 par le cyclone Enawo, mais qui ont toutefois entraîné le décès d’une personne et privé quelques 5 000 personnes d’habitation. Les dommages dans les écoles vont aussi nécessiter la suspension des cours pour plus de 26 000 enfants.