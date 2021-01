Covid-19: plus de 80 nouveaux cas au Vietnam, les premiers en deux mois

Un habitant se fait tester dans la province de Hai Duong, le 28 janvier 2021, là où le virus a résurgi après deux mois d'accalmie au Vietnam. VIA REUTERS - VNA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Vietnam a confirmé ce jeudi 83 nouveaux cas de Covid-19 dans deux provinces du Nord. Une première depuis 55 jours et un record quotidien pour le pays qui figurait jusqu’ici parmi les meilleurs dans sa gestion de la pandémie avec un peu plus de 1 500 cas et seulement 35 décès.