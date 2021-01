Birmanie: la communauté internationale met en garde contre un coup d'État de l'armée

La communauté internationale est inquiète du discours de l'armée de Birmanie évoquant la possibilité d'un coup d'État suite à des allégations de fraude lors des élections générales de novembre 2020. © Thet Aung/AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Plus d'une dizaine d'ambassades, dont celle des États-Unis et la délégation de l'Union européenne, ont exhorté, ce vendredi 29 janvier, la Birmanie à « adhérer aux normes démocratiques ». Ils rejoignent l'ONU dans un chœur d'inquiétudes internationales sur un possible coup d'État.