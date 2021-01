Covid-19 en Chine: les vacances de la fête du printemps sous hautes restrictions

Les départs des vacances de la fête du printemps ont commencé en Chine, mais « le flux des voyageurs sera considérablement réduit » affirment les autorités du pays. Des mesures de restrictions ont été prises pour éviter les grandes migrations entre provinces, de manière à éviter une circulation du coronavirus à l’occasion des fêtes familiales traditionnelles.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce n’est pas le confinement, mais ce n’est pas non plus la liberté de mouvement, bien au contraire. Dans la bulle sanitaire chinoise, les grands départs en vacances sont très loin de ceux enregistrés pour un nouvel an lunaire ordinaire : - 66% de voyageurs dans les gares ce jeudi 28 janvier selon le ministère des Transports. Tout a été fait pour dissuader les retrouvailles en familles qui ont favorisé les contagions l’hiver dernier.

Vacances scolaires anticipées

Hier soir, des comités de quartiers sur l’application Wechat ont prévenu que les règles avaient changé. Désormais, un test PCR négatif est exigé pour les personnes arrivant depuis l’intérieur de la Chine à Pékin, deux autres tests sont réclamés au 7e et 14e jours de la période de surveillance sanitaire. Sachant évidemment que les résidents des zones Covid-19 à risques moyen et élevé n’ont eux, pas le droit de bouger de chez eux. Quant aux vacances scolaires, là aussi elles ont été anticipées. Certaines universités étant déjà fermées depuis déjà plus de deux semaines.

Enveloppes rouges pour rester

Les mesures s’adressent d’abord aux travailleurs migrants qui, traditionnellement, profitent de cette fenêtre des congés de Chunjie pour revoir leurs proches. La fête du printemps est l’équivalent des vacances de Noël en Occident. Des centaines de millions de chinois rentrent traditionnellement dans leur province natale pour célébrer le changement de lune qui tombe cette année le 12 février. Dans certaines villes, des enveloppes rouges contenant une prime ont été distribuées par les entreprises aux employés qui acceptent d’oublier leurs vacances.

Mesures positives encore quand les gouvernements locaux font tout pour encourager les Chinois à rester où ils se trouvent. Lieux publics (parcs, bibliothèques, musée, stades) mais aussi lieux de divertissements et commerces ont été priés d’ouvrir plus longtemps pendant ces étranges vacances masquées du monde d’après.

