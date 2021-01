L'Inde s'en prend aux journalistes qui couvrent les manifestations d'agriculteurs

Des agriculteurs manifestent contre la réforme agricole voulue par le gouvernement indien dans la banlieue de New Delhi le 30 janvier 2021. AP - Manish Swarup

Le mouvement de protestation des agriculteurs en Inde connaît un nouvel élan et met le gouvernement sous pression. Celui-ci s’en prend aux journalistes qui couvrent l’événement - l’un d’entre eux a été emprisonné samedi soir, et six autres sont poursuivis pour des charges graves.