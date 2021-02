Vaccins: le Japon redoute un retard des livraisons, l'UE critiquée

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga lors d'une conférence de presse, le 2 février 2021 à Tokyo. AP - Rodrigo Reyes Marin

Texte par : RFI Suivre 4 mn

À moins de six mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo, le gouvernement nippon a prolongé ce mardi l'état d'urgence lié au coronavirus à Tokyo et dans d'autres régions du Japon. Le pays n'a toujours pas annoncé le calendrier précis de sa campagne de vaccination, et aucun des vaccins disponibles en Europe n'a encore été approuvé. Un ministre japonais critique le contrôle des exportations par l'Union européenne.