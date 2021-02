Win Htein (LND): en Birmanie, «nous sommes habitués à la lutte pacifique»

Après seulement dix ans de transition démocratique, la Tatmadaw, la puissante armée birmane, a repris le pouvoir en renversant le président Win Myint et la Première ministre de facto Aung San Suu Kyi. Tous deux ont été assignés à résidence, loin de Rangoun, à Naypidyaw, la capitale politique. Des centaines de députés, qui étaient venus ce lundi 1er février à la séance d’ouverture du nouveau Parlement, ont été arrêtés. La Ligue nationale pur la Démocratie (LND) avaient remporté en novembre dernier 83 % des sièges, un score jamais reconnu par l’armée. Vétéran de la LND, Win Htein appelle aujourd’hui la communauté internationale à condamner le coup d’État militaire et à soutenir la fragile démocratie birmane.

RFI: À 80 ans, vous faîtes partie de l’ancienne garde de la LND. Vous avez servi autrefois comme officier dans l’armée et avez longtemps combattu aux côtés d’Aung San Suu Kyi. Après les nombreuses arrestations de hauts responsable du parti ce lundi, craignez-vous que les militaires viennent également vous arrêter ?

Win Htein: Pour l’instant je vais bien. Je n’ai toujours pas été arrêté. Les militaires savent qui je suis, où je me trouve et sont au courant des critiques que je fais à leur encontre ces deux derniers jours. Donc je suis prêt. Je m’attends à être arrêté mais je ne suis pas inquiet. Nous sommes habitués à la lutte pacifique. Vous savez, j’ai déjà passé plus de vingt ans en prison. Vingt ans et deux mois très exactement. De 1989 à 1995 et de 1996 à 2010. Donc si je retourne en prison, ce sera comme un retour dans ma deuxième maison. Mais je ne suis pas Papillon [en référence au bagnard Henri Carrière dit Papillon qui, injustement condamné parvint à s'échapper du bagne de Cayenne NDLR], je ne tenterai pas de m’enfuir de la prison. Dans les nombreuses interviews que je donne aux médias étrangers comme le vôtre, je critique l’action de l’armée, je demande la libération des élus de la LND et leur retour au Parlement et que les résultats des élections soient reconnus. Tout cela ne leur plaît pas. C’est pour cela que je crois que je serais arrêté.

Les résultats électoraux de novembre ont été le catalyseur des tensions entre l’armée et le gouvernement civil. Après le putsch, des centaines de députés ont été empêchés de siéger au Parlement. Où sont-ils actuellement ?

Au sommet du pouvoir, le président Win Myint et Aung San Suu Kyi sont détenus. Ensuite, tous les ministres ont été arrêtés chez eux et emmenés au ministère de la Défense pendant quelques heures. Ils ont été démis de leurs fonctions et remplacés par des ministres choisis par le gouvernement militaire. Dans le même temps, plus de 400 membres du Parlement sont assignés dans un complexe résidentiel près du Parlement et sont sous la surveillance de l’armée et de la police. Je suis en contact régulier avec eux et je suis ce qu’il se passe. Les autorités ont maintenant décidé d’autoriser les députés à rentrer chez eux par groupe de 20 chaque jour, sur les deux prochaines semaines. Nous suivons donc de près les développements et surveillons les informations sur leur retour dans leurs circonscriptions. Tous nos ministres ont été démis de leurs fonctions. Ils ont reçu l’ordre de quitter leur résidence dans un délai de trois jours. À ce stade, l’armée n’a pas l’intention de reconnaître les résultats des élections de novembre 2020.

Au lendemain du coup d’État, votre parti a appelé à la désobéissance civile. Pensez-vous qu’il sera entendu ?

Certaines personnes vont se joindre au mouvement, comme les médecins par exemple. D’autres ont annoncé qu’ils laisseront leurs magasins fermés, en signe de boycott. D’autres enfin sont prêts à démissionner de leurs postes pour protester contre ce coup d’État.

Quel message adressez-vous à la communauté internationale et à la France en particulier ?

Nous demandons à la communauté internationale de soutenir notre combat pour la démocratie et de dénoncer la prise de pouvoir illégale par l’armée. Les militaires devraient convoquer le Parlement et reconnaître les résultats des législatives de 2020. Nous n’encourageons pas la violence, ni l’usage de la force contre les militaires. Nous sommes prêts à entreprendre toutes les actions légales pour arriver à nos fins politiques. Le coup d’État est illégal. La communauté internationale devrait demander au gouvernement militaire d’abandonner le pouvoir et de reconnaître les résultats électoraux. La junte a pris des actions drastiques en remplaçant les élus civils par des militaires. Nous demandons à M. Macron de soutenir le Conseil de sécurité de l’ONU et d’imposer à l’armée de transférer le pouvoir au gouvernement civil dirigé par notre leader Aung San Suu Kyi.

