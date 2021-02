Coup d'État en Birmanie: les généraux bloquent les services de Facebook

Le ministère birman de la communication a annoncé que Facebook restera fermé jusqu’au dimanche 7 février afin de garantir la stabilité du pays.

Publicité Lire la suite

En Birmanie, plus de la moitié de la population utilise Facebook, un outil de communication essentiel dans le pays. Trois jours après leur coup d'État contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, les généraux ont ordonné aux fournisseurs internet de bloquer le réseau social. Des groupes appelant à la désobéissance civile se sont en effet créés sur Facebook, porte d'entrée d'internet pour une grande partie des Birmans. « Nous avons le pouvoir numérique (...) pour nous opposer à la junte », a estimé un activiste, Thinzar Shunlei Yi.

Mais ce moyen de communication étant désormais bloqué, il sera dorénavant bien plus difficile de se donner rendez-vous sur les balcons et dans les rues pour des concerts de casseroles et de klaxons. L’accès à Instagram et WhatsApp est également perturbé. Certains internautes arrivent toutefois à contourner la censure grâce aux VPN, ces réseaux privés qui passent par l’étranger.

Ruban rouge

La veille, à Rangoon, des avocats, des infirmières et des médecins arboraient un ruban rouge aux couleurs de la LND, chassée du pouvoir, faisant le salut à trois doigts, ce geste de résistance emprunté à un film et adopté par les pro-démocrates à Hong Kong et en Thaïlande. Et les habitants ont klaxonné et tapé sur des casseroles en scandant: « Vive Mère Suu ! ».

Pendant ce temps, les membres du Conseil de Sécurité de l’ONU peinent à se mettre d’accord pour condamner le coup d’État - Pékin ne semble pas prêt à lâcher son allié birman. Des négociations sont toujours en cours, selon un diplomate. Dans une interview au quotidien Washington Post, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a assuré qu’il fera tout pour mobiliser les acteurs-clé pour que le coup d’Etat échoue.

► À lire aussi : Birmanie: quand une professeure de sport filme sans le savoir le putsch militaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne