Inde: mobilisation massive des forces de l'ordre face aux agriculteurs

Ce samedi 6 février, des dizaines de milliers de policiers ont été déployés dans toute l'Inde face aux nouvelles manifestations prévues par les agriculteurs contre les réformes agricoles du gouvernement.

Dans le centre de New Delhi, dix stations de métro ont été fermées - là où un rassemblement de tracteurs avait dégénéré en heurts violents le mois dernier - et des milliers de policiers ont installé des barricades et des barrages routiers aux principaux carrefours. Des syndicats d'agriculteurs ont appelé à la mise en place de barrages dans tout le pays. Les médias ont rapporté que des agriculteurs et leurs sympathisants avaient bloqué des routes et occupé des postes de péage dans plusieurs États, pour l'instant sans aucun trouble.

Abrogation des réformes

Depuis novembre 2020, des dizaines de milliers d'agriculteurs campent dans la périphérie de Delhi, réclamant l'abrogation des réformes qui visent à libéraliser le marché des produits agricoles, dont ils affirment qu'elles vont propulser le secteur agricole du pays aux mains de grands conglomérats. Après les heurts survenus dans la capitale le 26 janvier, les syndicats d'agriculteurs avaient promis que toute nouvelle action serait pacifique.

Déploiement dans les endroits sensibles

En dehors de Delhi, d'importants déploiements de police ont été ordonnés dans les principaux États agricoles de l'Uttar Pradesh, de l'Haryana et du Punjab. « Il y a un déploiement de force adéquat dans les endroits sensibles » autour de Delhi, a déclaré à l'AFP Atul Srivastava, porte-parole de la police de l'Uttar Pradesh. « Nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de problème de troubles à l'ordre public ».

